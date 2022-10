Den Iran erlieft zanter Wochen hefteg Masseprotester uechter dat ganzt Land. Scho méi wéi 100 Leit si bei den Demonstratiounen ëm d'Liewe komm.

D'EU wëll Sanktiounen géint déi iranesch Police verhänken. Dat sot déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock e Méindeg um Treffen vun den Ausseminister hei zu Lëtzebuerg.

D'Ziel wier et, déi Responsabel fir d'Verbriechen un de Fraen, mee och un all de Leit, déi aktuell am Iran op d'Strooss ginn, an d'Verantwortung ze zéien. Dat mellen däitsch Medien no engem Interview mat der grénger Politikerin.

Den Ausléiser vun den Demonstratioune war den Dout vun enger jonker Fra Mëtt September, déi vun der iranescher "Sittenpolice" festgeholl gi war, well si hiert Kappduch net richteg ugehat soll hunn. E puer Deeg nodeems si festgeholl gi war, ass déi 22-Joer jonk Mahsa Amini gestuerwen. Demonstrante maachen d'Police fir der jonker Fra hiren Doud verantwortlech.