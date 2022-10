D'EU-Kommissioun hat am Virfeld scho Propositioune virgeluecht, déi u sech vu ville Staaten, ausser ënner anerem Däitschland, guttgeheescht goufen.

Um Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel geet et en Donneschdeg virop ëm zwou Froen: wéi kritt een d'Gaspräisser nach erof? A wéi behält ee se op engem méi niddregen Niveau, fir d'Leit ze entlaaschten?

D'EU-Kommissioun hat am Virfeld vun de Reuniounen d'Initiativ geholl a konkret Propositioune virgeluecht. Déi gi vu ville Staate guttgeheescht, ma virop Däitschland ass skeptesch. Deemno war Däitschland fir den Optakt vun dësem Sommet dat Land, iwwer dat am meeschte geschwat gouf.

Dat wéinst direkt zwee Dossieren. Däitschland huet en Hëllefspak wéinst den héijen Energiepräisser vun iwwer 200 Milliarden Euro iwwer 3 Joer decidéiert: de sougenannten "Doppelwumms", fir de Bierger ze hëllefen awer och de Betriber.

Eng jett Memberstaaten iergere sech doriwwer: deloyal Konkurrenz am EU-Bannemaart, esou de Reproche. Net-solidarescht Verhalen. Den Olaf Scholz äntwert roueg: och déi aner Staate géifen an der selwechter Gréisstenuerdnung doheem hëllefen.

Frankräich fuerdert awer méi koordinéiert Hëllefsmesüren, deemno méi europäesch Unitéit. Och bei der Fro, ob d'EU dynamesch Gaspräissdeckelen aféieren soll, fir de Fall, wou d'Präisser grouss Spréng géife maachen.

De franséische President Macron seet dozou: "Mir hu schonn eng grouss Eenegkeet tëscht de Länner. Ech wäert nach mam däitsche Bundeskanzler schaffen. Ech fannen et ass weder fir Däitschland nach fir Europa gutt, dass et sech isoléiert. Et ass wichteg, dass mir aus dem grousse Konsens eng Unanimitéit maachen."

Extrait Emmanuel Macron

Den däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sech effektiv am Bundestag e Mëttwoch ganz skeptesch iwwer déi Gaspräissdeckele geäussert. De Begrëff selwer huet hie bei senger Arrivée um Sommet evitéiert, mä dat hei gesot: "Dat hei wëll ech nach eemol ganz kloer soen: mir musse kucken, dass mir dat, wat mir decidéieren, esou ariichten, dass et funktionéiert. Kee wëll lo Decisiounen huelen, déi theoretesch gutt kléngen, mä wou et duerno kee Gas gëtt."

Extrait Olaf Scholz

Däitschland fäert notamment, dass Agrëffer an de Marché kënnen dozou féieren, dass d‘Produzente kee Gas méi an Europa liwweren. Den däitsche Kanzler wëll wuel léiwer fir d'Éischt mat den internationale Partner un engem Präisdeckel schaffen.

D'Haaptpropositioune vun der EU-Kommissioun, Solidaritéit tëscht de Memberstaaten, zesumme Gas kafen a Präisdeckelen am Noutfall, wäre gutt, betount den belsche Premier Alexander De Croo. "D'Propositiounen déi d‘Kommissioun gemaach huet, féieren haut schonn zu Reduktiounen vun de Gaspräisser. D‘Signal hat schonn deen Effekt. Elo mussen d‘Präisser weider erofgoen. An eis Instrumenter sollen dobäi hëllefen, dass se net méi klammen."

Extrait Alexander De Croo

Lëtzebuerg géif a priori näischt blockéieren, sot de Premier Xavier Bettel. Et wär e ganz wichtege Sommet. "Et ass een, wou d'Leit net dierfen enttäuscht ginn, well mer zu Bréissel net eens ginn. Mir musse gemeinsam Léisunge fannen."

Extrait Xavier Bettel

An dowéinst rechnen déi meescht nees mat enger laanger Nuecht hei zu Bréissel.