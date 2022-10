Déi 27 Memberstaate si sech och eens, dass déi geopolitesch Transitioun besser zesummen ze meeschteren ass.

Wou et um Freideg also ëm déi strategesch Ausriichtung goung, haten d'Staats-a Regierungscheffen et mat enger ganz handfester Fro ze dinn: Wéi kritt een d'Gaspräisser erof?

2. Dag EU-Sommet / Reportage Pierre Jans

No 10 Stonnen Negociatiounen den Accord. Zesumme Gas akafen, eng Zort Gaspräisdeckel. An de Marché huet direkt reagéiert.

Et ass allerdéngs just en Accord iwwer dat wat soll am Detail ausgeschafft ginn. Virop d'Fro wéi ee Mechanismus agefouert soll ginn, fir de Gaspräis ze deckelen, mécht Kappzerbrieches. De faméisen iberesche Modell funktionéiert esou.

© Jeannot Ries

Emmanuel Macron: "Wann d'Gaspräisser net genuch erofginn, da géif een d'Stroumpräisser méi niddreg maachen. Dee Modell gouf scho fir Spuenien a Portugal benotzt."

Do wär den Approvisionnement vu Gas ofgeséchert. Et geet awer éischter a Richtung vum sougenannte Korridor. Oder eng Mëschung vun e puer Mechanismen. Decidéiert ass et net.

Xavier Bettel: "De But ass elo, Analysen ze maachen an déi konkret Léisungen elo esou séier wéi méiglech ze maachen. Mä net op eisem Niveau vun de Staats- a Regierungscheffen."

Déi Decisioun mussen d'Energieministeren huelen. En éischte Ministerrot ass d'nächst Woch zu Lëtzebuerg. D'EU wëll bei der geopolitescher Transitioun den Zuch net verpassen. Thema China.

"Et ass e Partner, mä et ass och e Konkurrent. E strategesche Rival. Dat soll een och net vergiessen. Et ass eng Situatioun, wou een awer och muss Saache soen. Et si Saachen, déi ginn, a Saachen, déi net ginn. An dat muss een thematiséieren."

En No-Go wär d'Virgoe vum Iran. Drone fir Russland an d'Blesséiere vun de Mënschen - virop de Fraerechter. D'EU huet Sanktiounen op de Wee bruecht.

"Mir sinn awer limitéiert. Ech wëll net falsch verstane ginn. Mir hunn Instanzen, déi kënne Schidsriichter ginn. Virop d'Vereent Natiounen. Mee d'Uno ass den Ament paralyséiert."

China a Russland ënnerstëtze sech am Sécherheetsrot géigesäiteg. D'Schiedsrichterfunktioun vun deem Rot ass ausser Kraaft gesat.

Offiziellt Schreiwes vum Staatsministère

Xavier Bettel au Conseil européen à Bruxelles (20-21.10.2022)

Communiqué par : ministère d'État

Les 20 et 21 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a participé au Conseil européen à Bruxelles.

L'agenda de la réunion des chefs d'État et de gouvernement était marqué par des discussions autour de la politique énergétique, notamment concernant la sécurité d'approvisionnement et les questions économiques liées à cette dernière.

Suite aux propositions soumises par la Commission européenne, le Conseil européen a retenu que, face à la crise actuelle, il faudra intensifier et accélérer «les efforts visant à réduire la demande, à assurer la sécurité de l'approvisionnement, à éviter le rationnement et à faire baisser les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises dans l'ensemble de l'Union» tout en s'assurant que «l'intégrité du marché unique doit être préservée».

Les mesures retenues comprennent entre autres l'achat conjoint de gaz sur une base volontaire, un corridor de prix dynamique temporaire pour les transactions portant sur le gaz naturel, un cadre temporaire de l'UE visant à plafonner le prix du gaz utilisé dans la production d'électricité et l'accélération de la simplification des procédures d'octroi de permis afin de stimuler le déploiement des énergies renouvelables.

Le Conseil européen mandate ainsi la Commission européenne et les ministres de l'Énergie à travailler d'urgence sur des décisions concrètes après avoir évolué leur impact éventuel et en tenant compte des différents contextes nationaux. Les ministres de l'Énergie de l'Union européenne se réuniront notamment mardi, le 25 octobre à Luxembourg.

La situation en Ukraine a également fait partie de l'ordre du jour du Conseil européen. Dans ce contexte, les chefs d'État et de gouvernement ont notamment abordé la question de la pérennisation de l'aide macro financière, le financement de la reconstruction en amont de la conférence de Berlin du 25 octobre, ainsi que, et c'est un point mis en exergue par le Luxembourg, la lutte contre l'impunité. Il faudra s'assurer que justice sera rendue dans le contexte de l'agression illégale et injustifiée contre l'Ukraine.

Les conclusions du Conseil européen mettent aussi en évidence les efforts européens en faveur de la sécurité alimentaire et l'importance de protéger les infrastructures critiques à travers une coopération étroite.

Le Conseil européen a aussi mené un débat d'orientation sur les relations UE-Chine, ainsi que sur les relations UE-ASEAN en vue du sommet qui aura lieu en décembre 2022. Il reste primordial que l'Union européenne continue à dialoguer, travailler et négocier avec la Chine, acteur clé au niveau mondial. L'Union européenne et la Chine doivent notamment approfondir leur relation étroite en terme de protection du climat et de l'environnement et dans la matière de sécurité alimentaire.

Finalement, les conclusions mentionnent la préparation de la COP27 à Sharm El-Sheikh et condamnent les récentes violences contre des manifestants, surtout contre des femmes, en Iran. Xavier Bettel s'est exprimé de manière très ferme contre toute violence à l'égard des femmes et des filles.