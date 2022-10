E Sonndeg an enger Woch fänkt d'COP 27 un. Zu Lëtzebuerg hu sech e Méindeg déi europäesch Ëmweltminister am Virfeld vun dësem Rendez-vous getraff.

EU-Ëmweltministeren zu Lëtzebuerg - Reportage Dany Rasqué

Déi 27. Klimakonferenz vun de Vereenten Natiounen ass dës Kéier zu Sharm el Sheikh an Ägypten. No enger Entrevue zu Lëtzebuerg hu sech déi verschidden Ëmweltministeren vun den EU-Länner op eng gemeinsam Positioun gëeenegt a fuerderen méi Asaz, speziell vun anere Länner.

D'EU-Ëmweltminister ënnersträichen, datt déi global Ambitiounen an d'Luucht musse goen, fir datt d'1,5 - Grad-Zil kann agehale ginn. Si appelléieren un alleguer d'Länner op der Welt, engagéiert Ziler a Strategien op den Dësch ze leeën. Virun allem déi grouss Ekonomien misste mam gudde Beispill virgoen an nach virum Rendez-vous an Ägypten hier Contributiounen iwwerpréiwen.

D'EU selwer géif hier Engagementer anhalen an d'Zäregasemissiounen bis 2030 ëm op d'mannst 55 Prozent am Verglach mat 1990 reduzéieren. Bis spéitstens 2050 wëll d'EU klimaneutral sinn. D'Ëmweltorganisatioun WWF begréisst dës Positioun.

D'EU ass sech e Méindeg den Owend och iwwert eng Positioun fir d'Biodiversitéitskonferenz am Dezember a Kanada eens ginn. Ënnert anerem solle bis 2030 op d'mannst 30 Prozent vun de weltwäite Landflächen an op d'mannst 30 Prozent vun den Ozeaner geschützt ginn.