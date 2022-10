Dat confirméiert d’Energie-Bourse an Holland, a schwätzt vum niddregste Stand an de leschte 4 Méint.

Fir d’éischt zanter Juni kascht eng Megawatt-Stonn Gas nees manner wéi 100 €.

Ufank Mäerz, also kuerz nom Ufank vun der russescher Invasioun an der Ukrain, war de Präis op 345€ an d’Luucht geschoss. Enn August war e bal genee sou héich, bei 342€.

D’Grënn, firwat de Gas lo nees méi bëlleg ass, wieren déi ongewéinlech héich Temperaturen, an déi gutt gefëllten europäesch Gas-Späicher.