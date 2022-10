De Fräihandelsaccord CETA tëscht der EU a Kanada gëtt elo zanter 5 Joer provisoresch ëmgesat.

Dat äntwert den Ausseminister Jean-Asselborn op eng parlamentaresch Fro.

Hie präziséiert, datt Lëtzebuerg a Punkto Investissementer zejoert de 4. gréissten direkten Investisseur a Kanada war. Wat d'Exporter vu Lëtzebuerg aus a Kanada uginn, hätten dës dem Lëtzebuerger Ausseministère no zejoert e Rekordchiffer vun 124 Milliounen Euro ereecht. Bei den Importer géifen et vu Joer zu Joer staark Variatioune ginn - zejoert war een op 109 Milliounen Euro.

D'Pandemie an de Krich an der Ukrain géifen op en Neits weisen, wéi wichteg et wier, ekonomesch a kommerziell Partner ze hunn, op déi een ziele kann an d'ekonomesch Lienen ze stäerken mat Länner, déi di nämmlecht Valeuren a Visiounen hunn, sou nach de Jean Asselborn.