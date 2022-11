D'Anne Calteux, iewescht Vertriederin vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg, huet an der Chamber den Aarbechtsprogramm fir d'Joer 2023 presentéiert.

Et géing drëm goen, d'EU zu enger staarker a gëeenter Unioun ze maachen. Déi gréissten Erausfuerderunge géinge sech an de Beräicher Klima, Energie an Digitaliséierung stellen, ma och d'Migratiounspolitik war ee wichtege Punkt.

Den Aarbechtsprogramm vun der EU-Kommissioun orientéiert sech awer un de 6 Prioritéiten, déi 2019 definéiert goufen. Dat sinn ënnert anerem den New Green Deal, den digitale Wandel an d'Fërderung vun der europäescher Liewensweis. Duerch de Krich an der Ukrain steet dem Anne Calteux no de Volet Energie am Moment ganz uewen op der Agenda.

Anne Calteux, Vertriederin vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg: "Energie a Klima geet Hand an Hand, dat wësse mer, dowéinst musse mer eis och do d'Moyene ginn, fir als Europa resistent do ze stoen. Dowéinst proposéiert d'Kommissioun elo eng global Reform vum Marché vun der Elektrizitéit op europäeschem Niveau. Dat soll Ufank 2023 kommen an et geet drëm de Präis vum Gas an de Präis vun der Elektrizitéit ze ofzekoppelen."

Doriwwer eraus fléissen dräi Milliarden Euro an den Opbau vun enger Waasserstoff-Bank. D'Digitaliséierung soll iwwerdeems zu enger besserer Zirkulatioun tëscht de Memberstaate bäidroen.

D'Anne Calteux: "Libre Circulation bleift weiderhi ganz ganz wichteg. Do ginn d'Reesdokumenter elo numeriséiert. Dat wäert interessant fir déi Leit ginn, déi sech innerhalb vun der Europäescher Unioun beweegen. Well dat gehéiert och zu eisem Liewensstil, deen eis par Rapport zu anere Regiounen op der Welt charakteriséiert."

No den Explikatioune vum Anne Calteux hunn eng Partie Deputéiert d'Chance genotzt, fir ganz ënnerschiddlech Froen ze stellen. Mam Marc Spautz vun der CSV, dem Stéphanie Empain vun déi Gréng an dem Nathalie Oberweis vun déi Lénk, hu sech direkt dräi Deputéiert iwwer d'Migratiounspolitik vun der EU informéiert. Sou huet d'Nathalie Oberweis op d'Situatioun vu Flüchtlingen am Mëttelmier opmierksam gemaach a wollt wëssen, wat d'EU dogéint ënnerhuele wëllt.

Nathalie Oberweis vun déi Lénk: "Wéi kënne mer verhënneren, datt weiderhin Dausenden an Zéngdausende Mënschen am Mëttelmier erdrénken, wann ee weess, datt säit dem leschte Joer rëm 5.500 Mënschen am Mëttelmier erdronk sinn. An deene leschten aacht Joer 29.000 Mënschen an dat si just déi offiziell Zuelen. Wat mécht d'EU, datt mer endlech ophalen, datt Leit fir eise Kontinent erdrénken?"

"Dat ass een Dossier, mat deem mer eis an de leschte Joren d'Käpp dermat ageschloen hunn", huet Anne Calteux zouginn. Dëse Problem kéint awer net vun der Kommissioun eleng geléist ginn, och all d'Memberstaate misste matschaffen. Ënnert de Länner géingen d'Meenungen awer wäit auserneen.