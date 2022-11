Déi héich Gaspräisser wierke sech och op d'Produktioun vun Düngeren aus.

Aus dësem Grond huet d'EU-Kommissioun Propose gemaach, wéi d'Memberstaaten den Zougang zu Düngere séchere kënnen. Esou kënne si ënner anerem am Fall, wou de Gas rationéiert gëtt, decidéieren, dass d'Produzente vun Düngere prioritären Zougang zu Gas kréie sollen. Donieft sollen d'Suen, déi duerch d'Steieren op déi iwwerméisseg Gewënner vun de Stroumproduzenten erakommen, ënner bestëmmte Konditioune kënne genotzt ginn, fir d'Bauere bei der Produktioun vun Dünger ze ënnerstëtzen.

Well Äerdgas bei der Produktioun vu sougenannte Mineraldüngeren esouwuel als Rostoff wéi och als Energiequell agesat gëtt, wierke sech d'Präishaussë beim Gas, zu deenen et wéinst dem Krich an der Ukrain kënnt, hei besonnesch staark aus. Weiderhi kënnen d'EU-Memberstaate wéinst dem Krich keen Dünger méi aus der Ukrain, Russland a Belarus bezéien. D'Kommissioun hätt dowéinst Kontakt mat aneren, potentielle Fournisseuren opgeholl. Als weider Mesure, huet si virgeschloen, Mineraldünger, falls méiglech, duerch organesch Düngeren ze ersetzen. Dat géif d'Ofhängegkeet vum Gas an den CO2-Foussofdrock vum Agrar-Secteur reduzéieren.