Mat ganzer 97,7 Prozent huet d'Europaparlament e Mëttwoch méi streng Reegele fir Betriber aus Drëttstaaten decidéiert.

Nei EU-Reegelen / Rep. Marc Hoscheid

Dës däerfen an Zukunft net méi einfach vun deem Land, wou se hire Siège hunn, onbegrenzt Subside kréien. Domat reagéiert d'EU virun allem op déi ëmmer méi grouss Roll, déi China an der Weltwirtschaft spillt.

Méi wéi zwee Drëttel vun deene Fäll, wou Betriber aus Drëttlänner vu Subside profitéieren, kommen nämlech aus China, esou den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen. Hien huet den Text als Chefnegociateur duerch d'Parlament bruecht. Esou Fäll hätt et an der Vergaangenheet och schonn zu Lëtzebuerg ginn.

"D'Acquisitioun vun Encevo, do kënne mer eis all drun erënneren wou d'China Southern Power Grid 2018 do ee Véierels opkaaft huet. Dat ass ee Fall, dee ganz kloer hei drënner gefall wier an deen d'Kommissioun analyséiert hätt. Do ass nämlech eng Offer gemaach ginn, vun enger chinesescher staatlech kontrolléierter Societéit, déi wäit wäit iwwer dem Marchéspräis louch."

Aner Beispiller wieren d'Bauentreprisë Bam Lux a Jan de Nul, ma och d'Luxair an d'BIL. Wéi vill Schued duerch esou Praktike pro Joer entstanen ass, wier schwéier ze chiffréieren, well et vun EU-Staat zu EU-Staat verschidde wier an déi finanziell Konsequenzen dacks réischt no enger Partie Joren ze gesi wieren. Mat deenen neie Reegele kritt d'Kommissioun d'Méiglechkeet, mat Net-EU-Staaten een Dialog ze féieren, fir Problemer aus der Welt ze raumen. Ma och restriktiv Mesure si méiglech.



"Wann eng ëffentlech Ausschreiwung gemaach gëtt, ech soe lo wann eng Bréck gebaut gëtt oder een Tunnel gebaut gëtt, da muss jo een Appel d'offre gemaach ginn. Do kann d'Kommissioun dann och ee Compétiteur carrement ausschléisse wann e sech net un déi Reegelen hält, un déi eis europäesch Betriber sech halen, wa se Staatsbäihëllefe kruten, bezéiungsweis probéiert hunn, se ze verstoppen.", sou de Christophe Hansen weider.

De Montant ab deem ee Betrib d'Subventioun duerch säin Heemechtsland bei Fusiounen oder Investitioune mëlle muss, läit bei op d'mannst 50 Milliounen Euro, wann e méi wéi 500 Milliounen Euro Ëmsaz d'Joer mécht. Bei ëffentlechen Ausschreiwunge muss d'Subventioun op d'mannst 250 Milliounen Euro ausmaachen. Dës Zuele si sou héich, well d'Kommissioun net genuch Leit huet, fir all Fäll ze iwwerpréiwen. Méi kleng Fäll kënnen awer och ënnersicht ginn, wann der Kommissioun virdrun ee Verdacht gemellt gouf.