Frankräich wëll net, wéi am Kader vum europäesche Solidaritéitsmechanissem versprach, 3.000 Flüchtlingen aus Italien ophuelen.

Dat well Italien sech lescht Woch och net un europäesch Accorde gehalen huet. Déi italienesch Regierung hat nämlech refuséiert, dass e Rettungsschëff mat gutt 200 Flüchtlingen an en italieneschen Hafen dierft fueren. Doropshin huet Frankräich d'Leit provisoresch opgeholl. Wann Italien sech net u seng Engagementer am Kader vum europäesche Solidaritéitsmechanissem géif halen, géif Frankräich dat och net méi maachen, esou de Porte-Parole vun der franséischer Regierung Olivier Véran e Sonndeg an engem Interview.

Italien, Griicheland, Zypern a Malta hunn iwwerdeems ugedeit, wëlle Mesurë géint private Rettungsschëffer am Mëttelmier ze huelen. Dës géifen sech net un déi international Reegele fir Sich- a Rettungsaktiounen halen, heescht et an engem Bréif un d'EU.