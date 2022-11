Den ukraineschen Ausseminister Kuleba wäert via Video zougeschalt sinn. Eng Ausbildungsmissioun fir d’ukrainesch Arméi soll um Méindeg decidéiert ginn.

Am Virfeld dovun ass d’Jores-Reunioun vum Minister-Comité vun der Benelux-Unioun, wou de Jean Asselborn déi Lëtzebuerger Présidence cloturéiert, an e Bilan wäert zéien. D’Prioritéiten vun der Zesummenaarbecht tëscht Lëtzebuerg, der Belsch an Holland sollen dann och fir d’nächst Joer fixéiert ginn.