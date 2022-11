D'akut Verstéiss géint d'Mënscherechter am Iran loossen d'EU net kal.

Duerfir och de Méindeg de Moien d'Decisioun vun den EU-Ausseministeren op hirem Conseil zu Bréissel, datt weider 31 Persounen an iranesch Firmen a Strukture sanktionéiert ginn.

Zu de viséierte Leit, deenen hiert Verméige blockéiert an d'Arees verbuede gëtt, gehéiere Persounen, déi zum "inner cercle" vun de Revolutiouns-Garden zielen.

Hannergrond ass natierlech d'brutal Repressiounen vun de Maniffen, déi et zanter dem Doud vun der jonker Mahsa Amini am Police-Arrest ginn - zanterhier sollen ewell eng 15.000 Demonstrante verhaft gi sinn.

De Lëtzebuerger Ausseminister bezeechent de Regime am Iran als Militär-Diktatur, déi keng aner Sproch wéi déi vun de Sanktioune géif verstoen.

De Jean Asselborn (1)

Nieft de Sanktioune wéinst de Mënscherechtsviolatiounen am Iran huet d'EU och ewell esou Mesurë wéinst dem iranesche Support am russesche Krich géint d'Ukrain decidéiert.

An de Kulisse vum Ausseminister-Conseil e Méindeg zu Bréissel geet och iwwert d'aktuell politesch Spannungen tëscht Roum a Paräis Rieds - Hannergrond ass jo den italienesche Refus vun der Regierung Meloni, fir eng 230 Flüchtlinge vun der "Ocean Viking" opzehuelen, déi um Enn am Hafe vun Toulon vu Bord gaange sinn.

Frankräich hat vun engem exzeptionellen Accueil geschwat, "deen der Flicht zur Mënschlechkeet" geschëlt wier. De Jean Asselborn schwätzt vun engem "schappege Gespills" mat Mënschen, déi Hëllef sichen.

De Jean Asselborn (2)

Lëtzebuerg huet iwwerdeem am Kader vum Relokatiounsmechanissem déi lescht Méint 283 Demandeurs d'asile aus Italien am Grand-Duché opgeholl.

Fir de Jean Asselborn ass d'Léisung vum Immigratiounsproblem nëmmen um europäesche Plang ze fannen. 2/3 vun de Leit, déi e Freideg no enger inhumaner Odyssee mat der "Ocean Viking" zu Toulon ukomm sinn, wäerten an 11 europäesche Länner ënnerkommen, dorënner och hei am Land.