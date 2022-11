D’Europa-Parlament an d’Memberlänner hu sech kuerz virum Enn vun enger Frist op lescht Detailer verstännegt.

Domadder kënne fir d’nächst Joer Dépensen an Héicht vun 186 Milliarden € verplangt ginn. En net-onwesentlechen Deel dovunn wäert an d’Energie-Transitioun flëissen, an an d’Défien duerch Suitte vum Ukrainkrich. D’Negociateure si sech iwwregens e Méindeg den Owend an allerleschter Minutt eréischt eens ginn. Hätt bis Hallefnuecht keen Accord gestanen, hätt d’EU-Kommissioun eng nei Budgetspropositioun mussen ausschaffen.