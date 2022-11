Eigentlech sollt den Herbizid Glyphosat Enn dës Joers an der EU verbuede ginn.

Ma en Dënschdeg huet d'EU-Kommissioun wësse gedoen, dass ee Glyphosat fir e weidert Joer an der EU zouloosse wëll. Dat obwuel vill Memberlänner dat net wëllen. Déi endgülteg Decisioun an dëser Affär soll de 15. Dezember falen.

Zënter dem 1. Januar 2021 ass den Herbizid zu Lëtzebuerg verbueden. D'Verwaltungsgeriicht hat dat Verbuet allerdéngs dëst Joer am Summer an éischter Instanz gekippt.