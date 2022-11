De Claude Haagen a seng Homologen beroden iwwert d’Liewensmëttelsécherheet, déi vun allem duerch den Ukrain-Krich ferm ënner Drock steet.

Eréischt en Donneschdeg war de sougenannte Kären-Accord tëscht der Ukrain a Russland ëm weider 4 Méint verlängert ginn.

Dëst Ofkommes, dat duerch d’Tierkei an d’UNO mat ausgehandelt gi war, séchert d’Exporter vun ukraineschen Agrarproduite via e Schutz-Korridor am Schwaarze Mier. Och d’Russe kënnen dovun profitéieren. Schëffer däerfen deemno weder attackéiert nach blockéiert ginn.