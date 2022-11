Pristina huet eng nei Reegelung op de Wee bruecht, déi de Gebrauch vu serbeschen Nummereplacke verbitt.

Eng 10.000 Serben, déi am Norde vum Kosovo liewen an d'Onofhängegkeet vum Land net unerkennen, benotzen déi al serbesch Immatrikulatiounsplacken awer nach. Wéinst dësem Sträit war et an der Lescht gréisser Tensiounen an der Regioun ginn.

Den EU-Baussebeoptraagte Josep Borrell warnt viru Gewaltausbréch a virun enger Eskalatioun.

2008 huet de Kosovo seng Onofhängegkeet vu Serbien deklaréiert. Belgrad erkennt déi Independance bis haut net un.