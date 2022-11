Wéi et heescht, hätte Frankräich an Italien hir Oppositioun géint d'Nominatioun vum fréiere Lëtzebuerger Finanzminister opginn.

Den Ex-Finanzminister Pierre Gramegna ass, wéi et schéngt, nees an der Course fir Direkter vum Europäesche Stabilitéitsmechanismus ESM mat Sëtz vum Kierchbierg ze ginn.

Wéi den Internetsite europe.table, deen op Noriichten aus der Welt vun der europäescher Politik spezialiséiert ass, mellt, hätte Frankräich an Italien hir Oppositioun géint d'Nominatioun vum Pierre Gramegna opginn. A béide Länner wier een elo nämlech der Meenung, datt an dëse schwieregen Zäiten en experimentéierte Finanzpolitiker un der Spëtzt vum ESM stoe sollt.

D'Nominatioun vum Pierre Gramegna wier nach net definitiv, mee d'Chancë fir den DP-Politiker wiere grouss, well hien elo de Support vun de grousse Länner Däitschland, Frankräich an Italien hätt. Well sech d'Ministeren aus dem Euro-Grupp op hire successive Reuniounen net eens goufen, wie Chef vum Europäesche Stabilitéitsmechanissem gëtt, huet de Christophe Frankel d'Successioun vum Klaus Reling bis Enn des Joers am Interim iwwerholl.

De fréiere Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna war jo laang mat an der Course, fir de Poste vum ESM-Direkter z'iwwerhuelen, bis hie seng Kandidatur no 3 Uleef ouni Succès Mëtt September offiziell zeréckgezunn hat. Seng Kandidatur hat bei de Votten am Euro-Grupp net déi néideg Majoritéit vun 80 Prozent vun de Stëmme krut.

Enn zejoert hat den DP-Politiker der nationaler Politik de Réck gedréint. Do virdrun hat hien ewell 2 Mol kandidéiert, fir President vum Eurogrupp ze ginn, hat allerdéngs 2 Mol kee Succès.