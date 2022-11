D'Parlament an d'Memberlänner hate sech Mëtt November op e Budget gëeenegt.

Dat europäescht Parlament huet den EU-Buget fir dat nächst Joer gestëmmt. Nodeems de Budget scho vun de Memberstaaten ugeholl gouf, stinn der EU fir d'Joer 2023 186,6 Milliarden € zur Verfügung.

Eng zousätzlech Milliard gouf fir d'Bewältegung vun de Suitte vum Krich an der Ukrain, den Auswierkunge vun der Pandemie a fir Investitiounen an d'Energieversuergung ageplangt. 14,7 Milliarden € soll an d'Ënnerstëtzung vun den Nopeschlänner fléissen. De Gros dovunner soll un d'Ukrain an u Moldawie goen.