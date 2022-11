D'EU-Energieminister hu sech ënnert anerem op de gemeinsamen Akaf vu Gas gëeenegt, ma d'Decisioun iwwert en Deckel op de Gaspräisser steet nach aus.

D'Europäesch Energieminister si sech prinzipiell eens ginn, fir zesumme Gas anzekafen a fir d'Prozedure fir erneierbar Energië méi séier an einfach ze maachen - dat ass de Fazit vun enger ausseruerdentlecher Reunioun en Donneschdeg zu Bréissel. Nach keen Accord gouf et bei der Propositioun vun der Kommissioun fir a verschiddene Situatiounen an de Gasmarché anzegräifen, also de Gaspräis ze deckelen, dat soll nach weider diskutéiert ginn. D'Aarmdrécken ëm de Gaspräis-Deckel bréngt allerdéngs mat sech, datt d'Texter ëm d'Akafe vum Gas an d'Fuerdere vun erneierbaren Energien a Wäermepompele blockéiert sinn.

Zil vun dëse Mesuren ass et, den héije Stroum- a Gaspräisser entgéint ze wierken. De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes huet sech no der Reunioun zefridde gewisen.

Claude Turmes no Reunioun zu Bréissel / Rep. Fanny Kinsch

"Dat positiivt vun haut ass, dass mer eis elo um Text eens si vun där Gasregulatioun, wou et haaptsächlech ëm de gemeinsamen Akaf geet. Dat ass immens wichteg, well mir hunn d'Gasspäicher gefëllt, awer mir hu se gefëllt doduerch deelweis och, dass d'Länner een deen aneren iwwerbueden hunn a fir aus där Schwächt vun dësem Joer ze léieren, ass et besser, wa mer de Gas gemeinsam akafen, dann hu mer méi Impakt op de Weltmarché, wa mer dat als EU gemeinsam maachen, wéi eenzel Länner, a mir vermeiden och, dass mer een deen aneren iwwerbidden."

Hie géing da vun e Freideg u mat deenen anere Ministeren a mat de Gemenge schwätzen, fir ze kucken, wéi d'Geneemegunge fir Solaranlagen a Wäermepompelen acceleréiert a vereinfacht kënne ginn, esou de Claude Turmes.

Weider huet de Minister Turmes nach emol ënnerstrach, wat d'Gas-Versuergung ubelaangt, sou sinn d'Späicher dëse Wanter gefëllt. A Punkto méiglechem Black-out beim Elektreschen, do sinn d'Blécker virun allem op Frankräich gericht.

"Well Däitschland 12.000 Mega/Watt, also onwarscheinlech, seng Kraaftwierker elo aus der Reserve erëm an d'Produktioun hëlt, hu mir warscheinlech zu Lëtzebuerg kee Probleem. Däitschland wäert och just op e puer Plaze virun allem am Süd-Däitschland e Problem hunn. Mir setzen do elo alles zu Lëtzebuerg en Place, fir e Plang ze hunn, wann et géif méi kritesch ginn", sou de Minister Turmes.

Den Ament gëtt zu Lëtzebuerg och analyséiert, wou nach weider Stroum gespuert ka ginn. Ufank Dezember well de Minister de Point maachen. Dezember wäert nach elo en intensive Mount fir déi 27 Energieminister ginn. Mat weidere Reuniounen zu Bréissel, den 13. an den 19. Dezember. Dertëscht kënnt och nach e Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen. Alles Rendez-vouse fir d'Diskussiounen iwwer de Gaspräis-Deckel dëst Joer nach ze deblockéieren.

De prinzipiellen Accord vun den EU-Minister muss nach formaliséiert ginn.