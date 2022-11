D'Präisser sinn am November ëm 10 Prozent geklommen, par Rapport zu 10,6 Prozent nach am November.

D'Inflatioun an der Eurozon ass am November liicht zréckgaange fir d'éischte Kéier zanter Juni 2021. Dat mellt de Statistikbüro Eurostat e Mëttwoch. Ugezu vun héijen Energie- a Liewensmëttelpräisser hat d'Inflatioun zanter November 2021 all Mount nei historesch Héichpunkten erreecht. E Phenomen, deen duerch den Impakt vum russesche Krich an der Ukrain nach verstäerkt gouf.