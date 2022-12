Den Embargo gouf schonn am Summer decidéiert. D'Lescht Woch haten d'EU an d'G7-Staaten donieft e Präideckel op de russesche Pëtrol decidéiert.

E Méindeg trëtt schrëttweis den europäeschen Embargo op de russesche Pëtrol a Kraaft. An enger éischter Phas dierf kee Pëtrol méi mam Schëff aus Russland an d'EU importéiert ginn. Vum 1. Januar 2023 u soll dann och kee russeschen Ueleg méi duerch Pipelinen an Europa fléissen. Vum 5. Februar un dierfen d'EU-Memberstaaten dann och keng verschaffte Pëtrolsproduiten ewéi Diesel oder Kerosin aus Russland importéieren.

Op dës Schrëtt haten d'EU-Länner sech schonn am Summer gëeenegt. D'lescht Woch waren d'EU an d'G7-Staate sech ausserdeem iwwer e Präideckel op de russesche Pëtrol eens ginn. Dëse läit bei 60 Dollar pro Barrel a gëllt och zënter e Méindeg. Dat bedeit, dass Schëffer aus der EU, respektiv de Staate vun der G7 kee russesche Pëtrol méi an Drëttlänner transportéieren dierfen, wa fir dëse méi ewéi 60 Dollar pro Barrel bezuelt gouf.

De Präisdeckel gouf virun allem vun den USA verlaangt. Dës hu gefaart, dass den Ueleg duerch den europäeschen Embargo op de russesche Pëtrol méi deier géif ginn, well d'Offer um Weltmarché fale géif. Allerdéngs kéint dat och mam Präisdeckel passéieren. Wéi de Chef vum Bréisseler Thinktank "Bruegel" Jeromin Zettelmeyer géigeniwwer der ARD sot, kéint et sinn, dass Russland als Reaktioun op de Präisdeckel manner Ueleg liwwere géif. Och an deem Fall kéint de Präis vum Barrel weider klammen. Russland huet iwwerdeems annoncéiert, dass ee kee Pëtrol méi u Länner liwwere géif, déi sech un de Präisdeckel halen.

Der EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen no géif de russesche Staat wéinst dem Präisdeckel wichteg Recettë verléieren. Donieft géif de Maximalpräis op de russeschen Ueleg dozou féieren, dass de Präis vum Pëtrol um Weltmarché sech stabiliséiere géing. Dovunner géife virun allem Schwellelänner profitéieren. Däitlech Kritik um Präisdeckel gëtt et iwwerdeems aus der Ukrain. Dëse wier vill ze héich, fir Russland wierklech ze schueden.