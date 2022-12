Nëmme bësse méi wéi d'Hallschent vun den Europadeputéierten hunn Treffe mat Lobbyisten am entspriechende Regëster publizéiert.

Dat huet Transparency International no Analys vun 28.000 Treffe mat Lobbyisten erausfonnt. D'ONG huet och festgestallt, datt d'Zuel vu Publikatioune vun esou Meetingen d'lescht Joer erofgaangen ass.

D'EU-Deputéiert sinn net verflicht, mee solle fräiwëlleg hir Treffe mat Interessisvertrieder matdeelen. D'Lëtzebuerger EU-Deputéiert wieren déi bescht Schüler, well alle 6 op d'mannst een esou en Treffen déi lescht 3 Joer gemellt hunn. Zweet- an drëttbescht Schüler wieren d'Schweden an d'Dänen. Um Niveau vun de Parteien, respektiv politesche Gruppen, wieren déi Gréng am transparentsten an den nationalisteschen an euroskeptesche Grupp "Identitéit an Demokratie" am mannsten transparent, sou Transparency International.

Weider Informatioune fënnt een hei.