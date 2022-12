Si stoungen zu 3 op der Startlinn, mä just Kroatien gëtt an de Schengenraum opgeholl.

Zu Giurgiu un der Domau, op der Grenz tëscht Rumänien a Bulgarien, ass d'Enttäuschung grouss. Virop bei de Camionschaufferen, déi do Stonnen am Stau stinn. De Cosmin Visan huet vun Ufank un net esou richteg dru gegleeft, ma de Bäitrëtt vu béide Länner an de Schengenraum hätt him d'Liewe méi einfach gemaach.

"All Woch verléiere mer hei Zäit. Am Stau. 6 bis 7 Stonne Richtung Bulgarien. Fir zeréck a Rumänien ginn et der souguer oft iwwer 10"

D'Luuchte waren en Donneschdegmoien zu Bréissel nach net richteg un, du stoung scho fest, datt et en intensive Ministerrot géif.

''Ich werde heute gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen. Ich halte es für falsch. Es ist falsch, dass ein System, das an vielen Stellen nicht funktioniert, an dieser Stelle auch noch vergrößert wird'', sou den éisträicheschen Inneminister Gerhard Karner bei senger Arrivée zu Bréissel. Eng éisträichesch Positioun, déi op haarde Widderstand gestouss ass.

Dozou de Vizepresident vun der EU-Kommissioun, Margaritis Schinas: "Kroatien, Bulgarien a Rumänien si prett fir an de Schengenraum. Se hunn hir Hausaufgabe gemaach. Se si souguer méi wäit gaangen, wéi mir et gefrot hunn. All d'Konditioune sinn erfëllt. Déi Bedenken déi bleiwen, si reng politescher Natur"

Och Lëtzebuerg, vertrueden duerch d'Sylvie Lucas, permanent Representantin vun eisem Land bei der EU, huet sech kloer fir e Bäitrëtt vun allen 3 Kandidaten agesat.

D'Fronte bloufe verhäert. Kroatien kann dem Schengenraum bäitrieden. Hei spillen ouni Zweiwel och wirtschaftlech Interesse. Ee Joerzéngt no hirer éischter Ufro musse Rumänien a Bulgarien sech weider gedëllegen.

''Op dësem Moment, wou et ëm de Bäitrëtt vu Rumänien a Bulgarien geet, hale mer net zesummen. Dat mécht eis ganz schwaach an dat mécht mech och traureg", sou déi zoustänneg EU-Kommissärin Ylva Johansson.

No enger Operatioun um Knéi nach am Krankeschäin, weist sech den Ausseminister Jean Asselborn ganz enttäuscht. Et wier e fatale Feeler, innepolitesch Interessien iwwer déi europäesch ze setzen. Mam Refus, Rumänien a Bulgarien, 26 Milliounen EU-Bierger opzehuelen, hätten Holland a virop Éisträich awer genee dat gemaach.