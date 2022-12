Zu Bréissel koum et e Freideg verschiddene Medien no zu Perquisitiounen a 4 Leit goufe festgeholl, dorënner d'Vizepresidentin vum EU-Parlament Eva Kaili.

Dem Parquet no hätt déi belsch Police schonn zanter Méint de Verdacht gehat, dass ee Golfstaat géing probéieren, d'ekonomesch Decisiounen am Parlament mat Kaddoen a Suen ze beaflossen. Duerchsicht goufen ënner anerem d'Büroe vu 4 Parlamentsassisenten. Alles an allem hätt ee 600.000 Euro Boergeld fonnt.

Verschidde Medie mellen, dee Staat wier de Katar, an deem jo grad d'WM ausgedroe gëtt an deem ëmmer nees Mënscherechtsverletzunge reprochéiert ginn. Offiziell confirméiert ass dat awer nach net.

D'Vizepresidentin Kaili, déi ënner anerem festgeholl gouf, hat nach am November eng Ried am EU-Parlament gehalen. An där sot si, d'WM wier de Beweis dofir, dass Sport-Diplomatie en historesche Changement an engem Land bewierke kéint, deem seng Reformen d'arabesch Welt inspiréiert hätten. De Katar hätt a punkto Aarbechtsrecht eng Virreiderroll. Kuerz virdrun hat si de katareschen Aarbechtsminister gesinn.

D'Eva Kaili gouf e Freideg den Owend aus hirer Partei an och aus der sozial-demokratescher Fraktioun am Europa-Parlament ausgeschloss. Aus der Fraktioun heescht et, et hätt ee keng Toleranz fir Korruptioun. Am Parlament misst een elo d'Aarbecht an allen Themeberäicher, déi de Golfstaat concernéieren, an Decisiounen am Plenum ausgesat ginn. An der Aarbechtsgrupp géint Korruptioun fäert een en enorme Vertrauensverloscht.

D'Parlament huet uginn, net iwwert aktuell geriichtlech Prozeduren ze kommunikéieren, et géing een awer mat den Autoritéite kooperéieren.