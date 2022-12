D'EU-Kommissiounspresidentin huet op d'Korruptiounsaffär ronderëm Vizepresidentin vum EU-Parlament Eva Kaili reagéiert an och eng Fuerderung gestallt.

"D'Virwërf géint d'Vizepresidentin vum Europäesche Parlament si ganz schwéier", esou d'Ursula von der Leyen e Méindeg iwwert déi griichesch Politikerin Eva Kaili, déi no Korruptiounsvirwërf an Untersuchungshaft ass. De Bréisseler Parquet huet de Verdacht, datt de Katar mat groussen Zomme Suen a Geschenker probéiert huet, Entscheedungen am EU-Parlament ze beaflossen.

D'EU-Kommissiounspresidentin huet e Méindeg dann an deem Kader och en neien Ethikgremium fir all EU-Institutioune gefuerdert. D'EU bräicht "déi héchste Standarden", wat Onofhängegkeet an Integritéit ugeet. D'EU-Kommissioun huet esou een Ethikgremium schonn.

Am Mäerz hätt si scho Gespréicher an d'Rulle bruecht, fir "kloer Reegelen, kloer Standarden" an "déi nämmlecht Kontrollmechanismen" fir all Institutiounen anzeriichten. Betraff wieren dovun net just de Rot vun de Memberlänner an d'EU-Parlament, mee och zum Beispill déi Europäesch Zentralbank an den Europäesche Rechnungshaff. "Ech hoffen, datt mir dëse Prozess elo e bësse méi séier virundreiwe kënnen", esou d'Ursula von der Leyen.

Op Froen, ob d'EU-Kommissioun och an de Skandal kéint verwéckelt sinn, huet d'Kommissiounspresidentin auswäichend reagéiert. Et hätt een "ganz kloer Reegele fir all Kommissären" an et géif ee sech dat ukucken. Virun allem de griichesche Vizekommissiounspresident Margaritis Schinas, deen zesumme mat der Vize-Parlamentspresidentin Eva Kaili bei der Erëffnung vun der WM am Katar derbäi war, ass an deene leschten Deeg méi an de Fokus geréckt.