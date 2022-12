Déi ofgesate Vizepresidentin vum Europaparlament, déi ënner Korruptiounsverdacht steet, huet eréischt an enger Woch Rendez-vous viru Geriicht.

Hiren Affekot huet wëssen gedoen, dass déi 44 Joer al Griichin all d'Reprochen, déi géint si am Raum stinn, vu sech weist. Si soll vum Katar bestach gi sinn, fir politeschen Afloss op Decisiounen am EU-Parlament ze huelen. Eng grouss Enquête ass zu Stroossbuerg an zu Bréissel weider och amgaangen.