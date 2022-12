Am Kader vun der europäescher Kohesiounspolitik wäerte 7 EU-Memberlänner am Ganze 718,5 Milliounen Euro kréien.

Dës Sue sollen hinnen dobäi Hëllefen, d'Käschte vun de Reparaturaarbechten, déi no den Naturkatastrophen vun zejoert ugefall sinn, ze droen. Dat deelt d'Europäesch Kommissioun an engem Schreiwes mat.

Lëtzebuerg krut an deem Kader 1,8 Milliounen Euro accordéiert. Dat fir d'Aarbechten, déi no den Iwwerschwemmunge vum Summer 2021 néideg sinn, matzefinanzéieren.

D'Schreiwes vun der Kommissioun:

Communiqué de presse

Politique de cohésion de l'UE : 718,5 millions d'euros pour soutenir sept États membres à la suite des catastrophes naturelles dévastatrices de 2021

718,5 millions d'euros seront accordés au titre du Fonds de solidarité de l'UE (FSUE) pour aider sept États membres à réparer les dommages causés par les catastrophes naturelles dévastatrices de 2021. Cela fait suite à l'accord du Parlement européen et du Conseil sur la proposition de la Commission.



L'enveloppe d'aide se compose comme suit : 612,6 millions d'euros pour l'Allemagne ; 87,7 millions d'euros pour la Belgique ; 4,7 millions d'euros pour les Pays-Bas ; 1,8 millions d'euros pour le Luxembourg et 780 000 euros pour l'Autriche pour se relever et reconstruire après les inondations catastrophiques de 2021. 9,5 millions d'euros pour l'Espagne suite à l'éruption du volcan sur l'île de La Palma et 1,35 millions d'euros pour la Grèce suite au tremblement de terre en Crète.



La Commission va maintenant finaliser les décisions d'exécution respectives de la Commission accordant l'assistance à chacun des États membres soutenus par ce paquet.



Le FSUE est l'un des principaux instruments de l'UE pour le relèvement après une catastrophe et une expression tangible de la solidarité de l'UE. Il soutient les États membres et les pays candidats en offrant une contribution financière après de graves catastrophes naturelles et, depuis 2020, des urgences sanitaires majeures.

