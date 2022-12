Do geet et drëms, no méintelaangen Diskussiounen, endlech en Accord ze fannen a Punkto Gaspräisdeckel.

Bis ewell sinn d’Memberlänner sech nach ëmmer net iwwert e Maximal-Präis eens, an och um EU-Sommet en Donneschdeg konnt keen Accord fonnt ginn, mä et gouf eben op d’Reunioun vun dësem Méindeg verwisen. Kloer ass, dass de Seuil esou soll fixéiert ginn, dass den europäesche Präis iwwert deenen internationalen läit, fir den Approvisionnement net duerch eng Präis-Diskussioun a Fro ze stellen. D’EU-Kommissioun hat proposéiert, de Gas, deen op der Handelsplattform TTF gehandelt gëtt, bei 275€ pro Megawatt-Stonn ze deckelen. Verschidde Länner, wéi notamment Däitschland hunn awer Bedenke wéinst der Versuergungssécherheet.