D'Staats- a Regierungscheffen haten um Sommet d'lescht Woch den Dossier bei d'Energieministere weidergereecht.

De Konsens fir eng Präis-Grenz ass u sech do. Am Detail dierften d'Gespréicher e Méindeg awer schwiereg ginn. Ee vun de Knackpunkten ass déi genee Héicht vum Maximalpräis. Am Raum steet e Montant vun ënner 200 Euro pro Megawattstonnen.

Déi tschechesch Presidence wëll bis de Méindeg den Owend en Accord hunn. Et kéint nom Prinzip vun der qualifizéierter Majoritéit ofgestëmmt ginn, heescht et. D'franséisch Energieministesch Agnès Pannier-Runacher huet sech bei hirer Arrivée am Conseils-Gebai optimistesch gewisen, datt e Méindeg eng Léisung fonnt gëtt.

D'Agnès Pannier-Runacher

"Mir hu grouss Progrèsen d'lescht Woch gemaach. Den Text steet zu 80%. Elo musse mer eis am Detail eens ginn, notamment beim seuil de déclenchement."

De Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes huet an de leschte Méint gewëss Bedenken zu engem eventuelle Plaffong geäussert. Och Däitschland ass éischter skeptesch.

Et stéing ee viru wichtegen Decisiounen, sot de Ressortminister Robert Habeck de Méindeg de Moien zu Bréissel. En eventuellen Agrëff an de Maart misst op alle Fall gutt duerchduecht sinn.

De Robert Habeck

"Mir mussen d'Präisser erofbréngen. Mir wëssen awer aus der Vergaangenheet, datt ee ganz virsiichteg muss sinn a keng Feeler däerf maachen. Net, datt een eppes Guddes wëll, ma eppes Schlechtes ausléist, well Mäert negativ op den techneschen Agrëff kéinte reagéieren."

En anere Sujet op der Lee vun den Energieministeren ass den acceleréierten Ausbau vun erneierbaren Energien.