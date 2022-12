D'Presidentin vum EU-Parlament Roberta Metsola huet den Elon Musk an engem Bréif zu enger ëffentlecher Auditioun agelueden, sou d'Noriichtenagence DPA.

Wéi et am Bréif heesche soll, géif dem Musk seng perséinlech Presenz am Parlament d'Geleeënheet bidden, sech ëffentlech auszetauschen. Dobäi soll et virun allem ëm de Social-Media-Déngscht Twitter goen. Dëse géif eng zentral Roll am demokratesche Liewe vun der EU spillen an eng gesellschaftlechen Diskussioun erméiglechen. D'Plattform sollt net zu engem Katalysator fir Haassrieden, Walmanipulatioun a Feelinformatioun ginn.

Den Elon Musk soll ëffentlech virun der Banne-Kommissioun a virun der Kommissioun fir de Banne-Marché vum EU-Parlament aussoen.

An der Vergaangenheet hate schonn d'Cheffe respektiv d'Besëtzer vun anere groussen amerikaneschen Entreprise virum EU-Parlament ausgesot. Esou zum Beispill am Joer 2018 de Facebook-Grënner Mark Zuckerberg.