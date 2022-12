Tëscht August an November ass d'Consommatioun vu Gas an den EU-Länner ëm ronn 20% erofgaange par Rapport zur Moyenne an de 5 Joer virdrun.

Wéi den europäesche Statistikbüro Eurostat schreift, hunn 18 Länner méi gespuert wéi envisagéiert. Spëtzereider dobäi ass Finnland mat enger Reduktioun vu méi wéi 52 Prozent.