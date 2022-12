13 EU-Staaten hate sech am Juni engagéiert, 8.000 Demandeure vun enger internationaler Protektioun opzehuelen, fir d'Mëttelmierstaaten z'entlaaschten.

Ma an der Hallschent vun der Lafzäit vum Mechanismus goufen eréischt 255 Flüchtlingen relogéiert, déi grouss Majoritéit dovunner an Däitschland. Déi meescht Mënsche goufen aus Italien vun anere Länner opgeholl, dorënner och 5 zu Lëtzebuerg.

Donieft huet Däitschland nach knapp 50 Leit aus Zypern opgeholl. Der EU-Kommissioun no wieren awer och Ëmsiidlungen aus anere Länner an der Preparatioun - och Griicheland, Malta a Spuenien sinn am Fong vum Mechanismus betraff.