Den 1. Januar 2023 ass en historeschen Dag fir Kroatien – en Dag mat wichtegen Ännerunge fir Expats, mee och en Tourismussecteur deen am Land "boomt".

Manner Staue bei der Arees a kee nervegt Ëmtausche vu Sue méi – fir Kroatien ännert sech esou munches vum nächste Joer un.

Keng Passkontrolle méi

Wee mam Auto a Kroatien fiert, dee spiert de Bäitrëtt vum Land an de Schenge-Raum direkt. Vum 1. Januar u falen d‘Grenzkontrollen ewech. Dovu profitéiere virun allem d'Touristen, déi sech bis rezent mat kilometerlaange Stauen op de Grenziwwergäng vu Slowenien oder Ungarn ploe missten.

Och op de kroatesche Flughäfe falen d'Passkontrollen ewech. Aus technesche Grënn ass de Stéchdatum hei awer eréischt de 26. Mäerz.

Kroatien gehéiert dann zu den 27 europäesche Länner an deenen et keng obligatoresch Persounen- oder Wuerekontrolle ginn. Dorënner si 23 EU-Länner an d‘Schwäiz, Norwegen, Island a Liechtenstein.

Nei Wärung

Déi zweet grouss Neiegkeet ass den Euro. Vum éischte Januar un ass den Euro déi offiziell Wärung a Kroatien. D‘Ëmtauschen an de Kuna ass also net méi néideg.

Wien awer nach e puer Schäiner Doheem huet, kann dës bis Mëtt Juli op de Banken ëmtauschen. Dat fir 7,53 Kuna den Euro.

Den Antrëtt vu Kroatien an d'Eurozon kéint déi kroatesch Ekonomie an "och den Euro stäerken", esou d‘EU-Kommissiounspresidentin Ursula vun der Leyen. Kroatesch Kritiker warnen awer, datt Restaurateuren an Hoteliere riskéieren hir Präisser weider unzepassen. Den "Teuro"-Effekt kéint en negativen Impakt op déi aktuell Inflatioun am Land hunn.

Keng Ännerungen bei Schaff/Studéier-Regulatiounen

Well Kroatien schonn zanter 2013 zur Europäescher Unioun gehéiert ginn et keng Ännerunge wat d‘Aarbechts-, respektiv Studie-Konditiounen ugeet. All EU-Bierger huet änlech Rechter, ewéi déi knapp 4 Millioune kroatesch Staatsbierger.