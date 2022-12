D'USA an Italien hate rezent decidéiert, dass Mënschen, déi aus China areesen en obligatoresche Coronatest maache mussen.

Wéi den Europäeschen Zenter fir d'Preventioun an d'Kontroll vu Krankheeten, ECDC, en Donneschdeg zu Stockholm matgedeelt huet, wär et bis op Weideres net néideg, dës Mesure fir déi ganz EU anzeféieren.

D'Agence huet op den héijen Niveau vun der Immuniséierung vun der Europäescher Populatioun verwisen. Ausserdeem wieren déi Variante vum Virus, déi den Ament a China zirkuléieren, och schonn an der EU verbreet.