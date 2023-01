Kroatien ass dat 20. Land, dat elo offiziell den Euro als Wärung agefouert huet. D'Grenzkontrolle falen vum 26. Mäerz un fir Fluchreesen ewech.

D'EU-Land Kroatien huet an der Nuecht zum Joreswiessel zwou decisiv Neierunge gemaach: Ëm Hallefnuecht huet d'Land den Euro als Wärung agefouert an ass gläichzäiteg och der grenzkontrollfräier Schengenzon bäigetrueden. Béides erliichtert och Millioune Leit, déi do an d'Vakanz wëllen, d'Liewen eminent.

Experte sinn der Meenung, den offizielle Wiessel vum kroatesche Kuna op den Euro kéint dem Land hëllefen, seng Ekonomie an Zäite vun der héijer Inflatioun ze schützen.

D‘Inflatioun a Kroatien louch rezent bei iwwer 13% par rapport zu 10% an der Eurozon. Donieft géif d'Memberschaft am Schengenraum den Tourismus ënnerstëtzen, deen ëmmerhin 20% vum PIB vu Kroatien ausmécht.

Fir d'lescht war Litauen 2015 der Eurozon bäigetrueden.