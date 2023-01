D'Invasioun vun der Ukrain dominéiert weider international. Wéi eng russesch Eskalatioun verhënneren? Friddensverhandlunge schéngen onwarscheinlech.

E Krich virun den Diere vun der Europäescher Unioun um Ament, wou Schweden do d'Presidence iwwerhëlt. "Mir wäerte weider schaffen, fir d'Unanimitéit an der EU ze erhalen an d'Ukrain weider wirtschaftlech, militäresch, humanitär a politesch z'ënnerstëtzen. Mir wäerten den Drock op Russland héich halen", sou d'Jessika Roswall schweedesch Europa-Ministesch.

Zwee Joer Pandemie an elo de Krich. Krisen, déi der Politik kloer eent gewisen hunn: den europäesche Kontinent ass méi ufälleg, wéi der vill geduecht hunn. Dofir sollen déi gréng Transitioun, d'Digitalisatioun, d'Kompetitivitéit an de Rechtsstaat an der EU weider Prioritéite vun der schweedescher Presidence ginn. Hoffnungsschimmer an däischteren Zäiten?

D'Ursula Von der Leyen, Presidentin vun der EU-Kommissioun: "Mir hunn elo REPowerEU. REPowerEU huet als Objektiv: Investitiounen an den entscheedende Beräicher vun erneierbarer Energie, Infrastruktur an Energie-Effizienz. Dat ass genee, wat mir brauchen."

D'Prioritéite fir 2023 sinn op EU-Niveau kloer definéiert: Zesummen, zu 27, d'Energiekäschten am Grëff behalen. Ewech vun der Ofhängegkeet vu fossillen Energien. Wat et och laangfristeg erlaabt, d'Klimaziler z'erreechen. Déi Digital-Transitioun ëmsetzen, d'Migratiouns-Politik reforméieren, Initiativen huelen, fir eng méi resilient, méi staark Unioun. Mat Bléck op eng Wirtschaft am Déngscht vum Mënsch. D'Demokratie, d'Wäerter vun der EU schütze, fir eng staark Unioun op enger Weltkaart am Ëmbroch. Monumental Erausfuerderungen op engem Ament, wou d'Unioun duerch d'Krise bedéngt, weider bréckele kéint.