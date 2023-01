Béid sollen an de Korruptiounsskandal verwéckelt sinn. Medien no handelt et sech dobäi ëm den Italiener Andrea Cozzolino an de Belsch Marc Tarabella.

D'EU-Parlament huet deementspriechend eng Prozedur lancéiert, fir d'Immunitéit vun den zwee Membere vun der sozial-demokratescher Fraktioun opzehiewen. Eng ganz Partie Politiker sollen am Korruptiounsskandal verstréckt sinn. Eng vun de Vizepresidentinne vum Europaparlament, d'Griichin Eva Kaili, gouf rezent vun hire Funktiounen entbonnen a sëtzt den Ament an Untersuchungshaft. Aus dem Katar an och aus Marokko solle Sue gefloss sinn, sou de Verdacht. D'Enquêtë lafen.