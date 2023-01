Dat hu béid Säiten esou festgehalen, nodeems d’Kommissiounspresidentin Von der Leyen, an den ukrainesche President Selenskyj mateneen telefonéiert hunn.

Do geet et dann ëm weider finanziell a militäresch Ënnerstëtzung fir Kiew. Am Dezember hat den EU-Conseil jo bis zu 18 Milliarden € a Form vun staark-reduzéierte Prête fräiginn, mat deem ënnert anerem Spideeler a Schoulen sollen finanzéiert ginn.

Déi éischt Tranche dovu soll elo am Laf vum Januar fléissen.