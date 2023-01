De Marc Angel kéint Vizepresident vum Europaparlament ginn an domat d'Successioun vun der Griichin Eva Kaili iwwerhuelen.

D'Eva Kaili war rezent wéinst Korruptiouns-Reprochen ofgesat ginn.

Wéi den LSAP-Europadeputéierten géintiwwer RTL confirméiert, huet hie seng Kandidatur gestallt an huet sech um Mëttwoch an der Mëttesstonn bei engem interne Vott vun den europäesche Sozialisten an Demokraten och duerchgesat.

Am Ganze goufen et 8 Kandidaturen.

De Marc Angel ass à ce Stade designéiert, fir Vizepresident ze ginn. Déi aner Woch muss d'Plenière vum Europaparlament nach de Feu Vert ginn.

Et ass net ausgeschloss, datt aner politesch Faarwen nach Géigekandidature kéinte stellen.

Am EU-Parlament zu Bréissel respektiv Stroossbuerg stinn am Ganze 14 Vizepresidenten der Presidentin Roberta Metsola zur Säit.