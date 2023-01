Leit, deenen hir Pauschalrees duerch Corona-Mesuren onerwaart ageschränkt gouf, kënne grondsätzlech vum Reesveranstalter Suen zeréckverlaangen.

Den Europäesche Geriichtshaff huet en Donneschdeg annoncéiert, datt eng entspriechend EU-Richtlinn och fir Corona-Restriktioune gëllt. Deemno dierf sech den Organisateur vun der Rees net dorop beruffen, datt net hien, mee d'Autoritéite fir d'Corona-Mesure verantwortlech wieren.

D'Klo bezitt sech op ee Fall aus Däitschland, wou zwee Leit eng Plainte gemaach haten, well hir Pauschalrees vun zwou Wochen op Gran Canaria am Mäerz 2020 e bëssen anescht ofgelaf ass, wéi ufanks geduecht. Zwee Deeg nodeems si ukomm sinn, hunn d'Autoritéiten d'Plage zougemaach an eng Ausgangsspär ausgeruff. Am Hotel dierft een net méi bei de Pool an och d'Animatioun gouf ofgesot. D'Rees ass eng Woch méi fréi op en Enn gaangen, wéi virgesinn.

Déi zwee Leit, déi d'Plainte gemaach hunn, hu 70 Prozent vum Präis vum Organisateur vun der Rees zeréckverlaangt. Dësen huet refuséiert, mam Argument, et wier en "allgemengt Liewensrisiko".

Den EuGH huet deenen zwee Leit aus Däitschland Recht ginn, awer näischt iwwert de Montant decidéiert, deen hinnen elo zousteet. Doriwwer muss elo d'Landesgeriicht München decidéieren, wou d'Klo fir d'éischt abruecht gouf.