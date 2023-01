De belschen Deputéierte Marc Tarabella huet elo zouginn, dass hien am Februar 2020 an de Katar gereest ass, ouni dem EU-Parlament déi Rees ze mellen.

Quasi sämtlech Käschte wiere vum Katar iwwerholl ginn, huet säin Affekot confirméiert. Den Tarabella, dee Member vun der sozialistescher Fraktioun zu Stroossbuerg ass, gëllt als enke Vertraute vum fréieren italieeneschen EU-Deputéierte Pier Antonio Panzeri, dee mat am Zentrum vum Korruptiounsskandal steet an am Dezember an deem Kader festgeholl gouf.

D'Visitt vum Tarabella zu Doha wier am Kader vun der Fussball-WM geschitt. Hie streit all Bedeelegung an eng méiglech Korruptiouns-Affär awer of.