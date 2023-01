E Méindeg war den Didier Reynders zu Lëtzebuerg. Mat Bléck op de Korruptiounsskandal am EU-Parlament huet hien d'Bedeitung vun der Justiz ënnerstrach.

D’Enquête ronderëm d’Korruptiounsaffär am EU-Parlament leeft op Héichtouren, deem wéilt ee net virgräifen. Dat sot haut de Justiz-Kommissär Didier Reyders hei zu Lëtzebuerg. Fir de Rapport vun der Rechtsstaatlechkeet vun zejoert virzestellen, war de belsche Politiker op Visitt an der Chamber. Op jidder Fall missten elo Reformen entaméiert ginn, fir géint méiglech Korruptioun virzegoen. D’Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet eng Rei Propositioune gemaach, déi elo gepréift ginn.

Didier Reynders zu Lëtzebuerg

Et wier wichteg, dass d’EU-Parlament esou séier wéi méiglech d’Dispositiounen adaptéiert, esou nach den Didier Reynders. Dobäi géing dat nämmlecht gëllen, wéi fir d’Memberlänner. Am Rapport iwwer d’Rechtsstaatlechkeet ass Rieds, dass d’Transparenz-Regëster sollen adaptéiert an d’Legislatioun iwwert de Lobbyismus muss verstäerkt ginn. Eng ganz Rei Elementer kënnen en Impakt hunn, ma do géinge fir d’EU-Institutiounen déi nämmlecht Krittäre gëlle wéi fir d’EU-Member-Länner.

Natierlech géing déi ganz Affär e schlecht Liicht op d’EU-Parlament geheien, esou nach de Justiz-Kommissär, ma hie géing déi ganz Korruptiouns-Affär awer mat gemëschte Gefiller gesinn. Dass dat Ganzt nämlech opgeflunn ass an elo dogéint enquêtéiert gëtt wier en Zeeche vun engem onofhängege Justizapparat.

Didier Reynders mat gemëschte Gefiller

Didier Reynders (EU-Justiz-Kommissär):C'est un sentiment mêlé. C'est très regrettable de voir une image de l'institution européenne générale mise à male. Mais dans le même temps c'est la satisfaction de voir que ce sont des autorités judiciaires indépendantes qui peuvent mener ces opérations. J'ajoute que nous avons aussi veillé de créer une autorité inépendante en matière de poursuite au niveau européen. C'est le parquet européen, au moins en tout ce qui touche au budget européen. C'est une première étape mais la montre bien la nécessité de travailler tous les jours pour qu'il y ait des autorités judiciaires indépendantes dans les Etats membres comme à l'échelon européen."

Lëtzebuerg fir bäi beim Afréiere vum Verméige vun Oligarchen

Iwwer 20 Milliarden Euro vu russeschen Oligarche goufe bis ewell um Territoire vun der Europäescher Unioun agefruer. Lëtzebuerg ass ënnert den éischten dräi Member-Länner, déi am meeschte Verméigen agefruer hunn. E nächste Schrëtt wier, datt d’Suen net just agefruer, mee souguer confisquéiert ginn, an der Ukrain zur Verfügung gestallt ginn. Ma dofir misst een awer juristesch Prozeduren ugoen, déi domadder zesummenhänken, datt Krichsverbrieche musse kënne bewise ginn. Nëmmen da kéint een Transfert vu Proprietéit gemaach ginn.

Didier Reynders: Enteegnung vun Oligarchen

Pour puvoir confisquer il faut alors aller vers des procédures judiciaires et pouvoir à la suite d'une procédure judiciaire constater que des crimes ont été commises. Nous avons déjà regardé comment on peut retrouver les listes d'oligarques pour lesquels des gels d'avoir ont été réalisés. Certains aussi impliqués dans des problèmes de corruption, des problèmes de blanchiment d'argent par example qui permettent d'aller vers une condamnation en justice et donc une confisquation, c'est-à-dire un transfert de propriété d'oligarques vers l'Etat dans lequel la condamnation intervient."

Verfassungsreform och op EU-Niveau wichteg

Wat d’Fuerderungen u Lëtzebuerg ugeet, esou begréisst de Justiz-Kommissär, datt duerch d’Verfassungsreform d’Onofhängegkeet vun der Justiz hei am Land géing verbessert gëtt. Mam neie Conseil national de la justice géing Lëtzebuerg d’Ufuerderungen op EU-Niveau ëmsetzen. Wichteg wier, datt och um Niveau vum Personal déi néideg Ressourcen zur Verfügung gestallt ginn. De Chamber-President Fernand Etgen huet mat Bléck op de Conseil national de la justice betount, datt dozou den Ament Reglementatioune geholl ginn, fir d’Mise en Place dovunner ze maachen.

Fernand Etgen zum Conseil national de la justice

Fernand Etgen (Chamberpresident):"Ee ganz wichtege Punkt ass d'Asetzung vun deem Conseil national de la justice. Do musse lo nach d'Reglementatioune fir d'Mise en place geholl ginn. De Kommissär huet drop insistéiert, datt et wichteg ass, datt d'Magistratur do staark vertrueden ass, mee awer och aner Leit an deem Grupp kënnen deelhuelen."

Den Didier Reynders hat sech och mat der Justizministesch Sam Tanson getraff fir iwwert d'Recommandatiounen ze schwätzen, déi am drëtte Rapport vun der Commission européenne sur l’État de droit festgehale goufen. Dat deelt de Justizministère am engem Communiqué mat.



https://download.rtl.lu/2023/01/16/6099257cf7808bb5260c9ecfddab615c.pdf