Mam fréieren italieneschen EU-Deputéierten ass ee vun den Haaptverdächtegen am Korruptiounsskandal ëm déi griichesch Deputéiert Eva Kaili.

Wéi de Parquet zu Bréissel matdeelt, hätt hien en entspriechenden Accord signéiert, fir seng Aveuen an Aussoen ze maachen. Am Géigenzuch soll den Italiener eng manner héich Prisongsstrof kréien.

Nieft 3 weider verdächtege Leit ass de Panzeri aktuell zu Bréissel an Untersuchungshaft. Am Bréisseler Appartement vum Mann waren eng 600.000 Euro boer Sue fonnt ginn. Dem "Soir" no war de Panzeri ënner anerem vum Parlaments-Attaché a Compagnon vun der Eva Kaili, dem Francesco Giorgi, accuséiert ginn, President vun enger ONG gewiescht ze sinn, déi illegal Suen aus dem Qatar a Marokko krut hätt. D'Accusatiounen heesche "Wäisswäschen vu Suen", Korruptioun a Memberschaft an enger krimineller Organisatioun.

E Mëttwoch gëtt als Suite vum sougenannte "Qatargate" de Successeur vun der fréierer sozialistescher EU-Parlaments-Vize-Präsidentin Eva Kaili gewielt. Och den LSAP-Deputéierten Marc Angel ass jo duerfir an der Course an huet gutt Chancen.