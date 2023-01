An der Suite vum "Qatar-Gate" gëtt e Mëttwoch am EU-Parlament de Successeur vun der fréierer sozialistescher Vize-Presidentin Eva Kaili gewielt.

De Vott ass an der Mëttesstonn, an och den LSAP-Deputéierte Marc Angel ass jo mat an der Course an huet gutt Chancen. Hien hat sech bei engem interne Vott vun den europäesche Sozialisten an Demokraten d'läscht Woch schonns kënne géint eng hallef Dosen aner Kandidaten duerchsetzen. Elo muss hien sech e Mëttwoch just nach géint d'Fransousin Gwendoline Delbos-Corfield vun de Grénge behaapten, déi eenzeg Géigekandidatur.

Déi liberal drëttgréisst Fraktioun Renew huet dem Marc Angel hir Ënnerstëtzung schonn zougeséchert.

Sollt de Marc Angel gewielt ginn, wier et eréischt déi zweete Kéier nom Nicolas Estgen am Joer 1979, dass e Lëtzebuerger, Vizepresident vum Europaparlament ass. An zesumme mam Christophe Hansen, dee jo Quästor ass, wier et dann déi éischte Kéier, dass Lëtzebuerg zwee Memberen an der Presidence vum EU-Parlament hätt.