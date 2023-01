Am Kader vun der geplangter Pensiounsreform a Frankräich hu sech d'Kolleege vun RTL 5minutes doriwwer schlau gemaach, wéi et an den anere Länner ausgesäit.

Wärend Frankräich de Pensiounsalter vun 62 op 64 Joer erhéije wëll, variéiert de gesetzleche Pensiounsalter an der EU vu Land zu Land tëscht 60 Joer (fir Fraen) an Éisträich a Polen a 67 Joer an Däitschland, Dänemark an Italien.

Déi geplangt Reform a Frankräich gesäit vir, de Pensiounsalter progressiv bis 2030 op 64 Joer eropzesetzen, grad ewéi eng Erhéijung vun der Cotisatiouns-Dauer op 43 Joer bis 2027, déi ëm een Trimester pro Joer eropgesat gi soll. Zu Lëtzebuerg läit de gesetzlechen Alter fir an d'Pensioun bei 65 Joer an d'Cotisatiouns-Dauer bei nëmme 40 Joer.

An de meeschten EU-Memberstaate läit de gesetzleche Pensiounsalter bei ronn 65 Joer. Dat allerdéngs mat ganz verschiddene Systemer. Esou leet ee Véierel vun den EU-Länner jee no Geschlecht en anert Pensiounsalter fest.

Tëscht der Bäitragsdauer, de Berechnungsmethoden, dem Pensiounsalter an de spezielle Systemer gëtt et an Europa haut bal esou vill Systemer wéi Staaten. Tëscht der Retraite par répartition oder dem Système par capitalisation ginn d'Pensiounen och net op déi selwecht Aart a Weis finanzéiert.

OECD - Pensioun / Detailer vum Laurent Gillander an Tom Nols





Eeler Leit op der Schaff - Lëtzebuerg wäit ënner EU-Duerchschnëtt

An de gesetzleche Pensiounsalter ass bei wäitem net den tatsächlechen Alter, an deem een an d'Pensioun geet. Esou variéiert den Taux d'emploi vun eelere Mënschen (55-64 Joer) den Eurostat-Donnéeën no staark vu Land zu Land.

A Schweden ass den Taux d'emploi vun eelere Mënsche, also Leit iwwer 55 Joer, mat 76,9 % am Joer 2021 am héchsten, wärend en a Rumänien mat 43,8 % am niddregsten ass. Den EU-Duerchschnëtt läit bei 60,5 %. Lëtzebuerg steet op virleschter Plaz mat grad emol 46,6% vu Senioren, déi nach schaffen.

Bei eisen Nopere schneit Däitschland mat 71,8 % vun de Senioren, déi nach schaffen, am Beschten of. Frankräich läit mat engem Taux d'emploi fir eeler Leit vu 55,9 % op Plaz 16. vu 27. D'Belsch schneit mat 54,5 % manner gutt of.