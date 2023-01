Fir d'Eurozon gëtt fir d'Joer 2023 ee Wuesstem vun 0,5 Prozent virausgesot. Dat wier zwar net "brillant" awer "vill besser wéi gefaart".

D'Presidentin vun der Europäescher Zentralbank, d'Christine Lagarde, geet dervun aus, datt d'Wirtschaft an der Eurozon 2023 ëm 0,5 Prozent wuesse wäert. Wärend de PIB an der Eurozon an an der ganzer EU am éischte Quartal nach liicht zeréckgoen dierft, wäert et am Rescht vum Joer eropgoen.

Virun allem den Aarbechtsmarché an den Eurolänner wier sou "dynamesch wéi nach ni" an de Chômage op niddregsten Niveau zënter 20 Joer. D'Inflatioun ass par Konter nach ëmmer héich, och wa se an der Lescht e bëssen erofgaangen ass, louch se am Dezember an der Eurozon nach ëmmer bei 9,2 Prozent. D'Lagarde huet annoncéiert, datt een alles derfir maache géing, fir dem Zwee-Prozent-Zil erëm méi no ze kommen.