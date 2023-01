Well de Fluchtrisiko ze grouss wier, muss déi ofgesate Vizepresidentin an Europadeputéiert am Prisong bleiwen, esou d'Chambre du conseil zu Bréissel.

D'Affekote vun der griichescher Politikerin hu lo 24 Stonne fir géint d'Decisioun an Appell ze goen. D'Eva Kaili steet ënner Verdacht, zesumme mat anere grouss Geldzommen vum Katar an dem Marokko kritt ze hunn, fir sech fir béid Länner am Europaparlament anzesetzen. De Lëtzebuerger LSAP-Europadeputéierte Marc Angel gouf dës Woch als hire Successeur an der Presidence vum Europaparlament gewielt. Ëm säin neie Poste goung et dann och e Freideg de Moien géint 8.10 Auer um Radio. De Marc Angel war eisen "Invité vun de Redaktioun".