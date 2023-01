Betriber an der EU sollen an Zukunft noweisen mussen, dass Produiten, déi als klimafrëndlech verkaf ginn, dat och wierklech sinn, esou däitsch Medien.

D’EU-Kommissioun wëll geschwënn eng Directive virstellen, déi géint den ominéise Greenwashing wëll virgoen, schreift déi däitsch Presse-Agence DPA.

Doduerch sollen d’Konsumente besser jugéiere kënnen, op e Produit dann elo wierklech dem Klima an der Ëmwelt net schued.

Eng Etüd vun der Kommissioun aus dem Joer 2020 beleet, dass méi wéi d’Hallschent vun de klimafrëndleche Labelen, deels oder ganz onbegrënnt waren, well et och verschidde Standarde je no Land gëtt. D’Virgabe sollen deemno elo harmoniséiert ginn.