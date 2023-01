Déi meescht Ufroe gouf et an Däitschland. Eis Nopere kruten zejoert een Drëttel méi Demanden wéi nach 2021. Déi meescht dovunner vu Leit aus Syrien

Wann een déi ganze EU kuckt, sinn zejoert bal duebel esou vill Asyldemanden gemaach ginn wéi d'Joer virdrun.

Déi däitsch Zeitung "Welt am Sonntag" berifft sech op d'EU-Kommissioun an huet d'Zuele vun de 27 Memberstaaten analyséiert. An alle Länner zesumme sinn d'Demanden op bal 924.000 geklommen.