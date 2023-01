Weider Punkten um Ordre du jour vun den EU-Ausseministere sinn e véierte Sanktiounspak géint den Iran an eng Reunioun mam palestinensesche Premierminister.

Wa mer der Ukrain net hëllefe mat deene Mëttel, déi se braucht, dann ass de Krich ganz séier eriwwer, de Putin gewënnt a wäert net ophalen, iert en d'Kontroll iwwert déi ganz Ukrain an eventuell och anere Länner huet - dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn de Méindeg de Moie bei senger Arrivée um Ausseministertreffen zu Bréissel.

D'Ausseministere kéinten net doriwwer decidéieren, Panzeren ze liwweren. Hie géing och net fannen, datt et un him wier, dem däitsche Bundeskanzler ze soen, wat en ze maachen hätt, ma hie géing d'Diskussiounen an Däitschland suivéieren an et hätt nach kee sech explizitt géint Leopard-II-Liwwerungen ausgeschwat.

300 där Panzere géifen an der Ukrain gebraucht ginn. Wärend den däitsche Kanzler Olaf Scholz sech bis ewell net zu der Fro geäussert huet, sot d'Ausseministesch Annalena Baerbock e Sonndeg an engem Interview, Däitschland géing sech enger Panzerliwwerung net entgéintstellen. Bei hirer Arrivée de Méindeg de Moie sot déi däitsch Chefdiplomatin, déi ganz Ukrain wier aktuell ënner Attack an dat géing weisen, datt de Putin u sengem Plang, fir d'Ukrain ze vernichten, festhale géing. Dofir misst een als international Gemeinschaft alles dofir maachen, fir d'Ukrain ze verdeedegen, fir datt d'Ukrain gewënnt, esou d'Annalena Baerbock de Méindeg de Moien.

Polen wäert eng Demande bei der däitscher Regierung maachen, fir Kampfpanzere vum Typ Leopard, déi an Däitschland produzéiert goufen, an d'Ukrain ze liwweren. Dat huet de polnesche Premier Mateusz Morawiecki iwwerdeems de Méindeg de Moien annoncéiert.